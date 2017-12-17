واشنطن تدرس عقوبات ضد ميانمار

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن بلاده حددت شخصاً قد تفرض عليه عقوبات بشأن الحملة الوحشية على الروهينغا في ميانمار وإنها تفحص آخرين في حين أعلن مسؤولون أميركيون لـ«رويترز» أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إجراء محدوداً فحسب في هذه المرحلة. وقالوا إنهم يعدون عقوبات موجهة ضد جيش ميانمار ويمكنهم تنفيذ الإجراءات العقابية بحلول نهاية العام.

وقال تيلرسون للصحافيين في الأمم المتحدة «سنواصل دارسة كل الملابسات المحيطة بالأحداث التي وقعت منذ هجمات أغسطس الماضي والتي أدت إلى هجرة أعداد هائلة من الناس خارج ميانمار وحددنا بالفعل شخصا واحدا ونفحص أشخاصاً آخرين».