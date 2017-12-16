اعتقال مسلّح بسكين بمطار شيبول في أمستردام

أطلقت الشرطة العسكرية الهولندية النار، أمس، على رجل مسلح بسكين في مطار شيبول في امستردام، ثمّ اعتقلته. وكتبت في تغريدة أولى أنّها أطلقت النار على الرجل بعد أن هدد بسكين، مؤكدة أن الوضع آمن.

ثم قالت في تغريدة ثانية إنها سيطرت على المشتبه به واعتقلته ونقلته من المكان. وتم إخلاء «شيبول بلازا» البهو الفسيح والمركز التجاري عند مدخل المطار، وفق ما أفاد توم جيمنس المكلف بالاتصال قبل أن يسمح مجدداً للركاب بدخوله. وأوضح موقع المطار على «تويتر»، أنّ «قسماً صغيراً لا يزال بيد الشرطة العسكرية» في حين لم تشهد الملاحة الجوية أي اضطراب إثر هذا الحادث.

يذكر أنّ مطار شيبول الواقع على مشارف أمستردام يعتبر من أهم نقاط النقل الجوي في أوروبا.