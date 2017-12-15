18 قتيلاً بهجمات لـ«طالبان» في أفغانستان

أكد مسؤولون أفغان أن هجمات شنتها حركة طالبان خلفت ما لا يقل عن 18 قتيلاً بإقليمي باكتيكا جنوب شرقي البلاد وهلمند في الجنوب.

وقال محمد رحمان عياض، وهو ناطق باسم حاكم إقليم باكتيكا، إن أربعة من رجال الشرطة لقوا حتفهم بعد ساعات من الاشتباك الكثيف مع عناصر الحركة، بعد أن اقتحم المسلحون موقعهم في منطقة جاني خيل، الليلة قبل الماضية.

وأضاف عياض أن الموقع الأمني سقط سريعاً في أيدي طالبان، ولكن قوات الأمن الأفغانية استعادت السيطرة عليه بعد وصول تعزيزات إلى المنطقة.

وذكر الحاج عبدالأحد سلطانزوي، أحد أعضاء مجلس إقليم هلمند، أن 14 شخصاً آخرين من رجال الشرطة ومسلحين بشكل غير مشروع قتلوا في كمين لطالبان بالإقليم المضطرب، ليلة الثلاثاء الماضي.

وأوضح سلطانزوي أن الحادث وقع في منطقة جريشك بعد أن تعرض عدد من رجال الشرطة الأفغانية ورجال مسلحون بشكل غير مشروع، حاولوا نهب قافلة لمهربي المخدرات، لكمين طالبان بدلاً من ذلك. وأضاف أن عناصر «طالبان اقتادوا معهم ثلاثة رجال أحياء».

ومع ذلك، قال حاكم إقليم هلمند، حياة الله حياة، إن معظم الضحايا هم من المدنيين المسلحين الذين كانوا يحاولون نهب المهربين.