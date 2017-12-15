كوريا الشمالية تحذر من "إعلان حرب"

قالت كوريا الشمالية، الخميس، إنها ستعتبر أي حصار بحري تفرضه الولايات المتحدة "إعلان حرب" وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات "صارمة للدفاع عن النفس".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن الحصار البحري سيكون "انتهاكا صارخا" لسيادة الدولة وكرامتها.

وأضافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتخذ "خطوة شديدة الخطورة نحو اندلاع حرب نووية" من خلال السعي لفرض مثل ذلك الحصار، ولم يتضح على الفور الاقتراح الأميركي الذي تشير إليه الوكالة.

وقالت الوكالة "إذا حاولت الولايات المتحدة وأتباعها فرض حصار بحري على بلادنا.. سنعتبر ذلك إعلان حرب وسنرد بقوة للدفاع عن النفس بإجراءات مضادة كما حذرنا مرارا".