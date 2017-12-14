شاهد.. أميركا تستعرض أدلة تورط إيران بدعم الحوثيين

استعرضت الولايات المتحدة الأميركية اليوم الخميس، في كشف هو الأول من نوعه، أدلة قاطعة على تورط إيران في تزويد الحوثيين بالصواريخ الباليستية والأسلحة التي تستهدف السعودية.

وكشفت مندوبة أميركا في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، بقايا صاروخ استهدف المملكة والعاصمة الرياض في مؤتمر صحفي بواشنطن، قائلة إن الأدلة تدعم أنه يتبع لإيران، وإن السعودية استُهدفت به.

كما استعرضت عدة أسلحة متنوعة من صناعة إيرانية، مثل طائرات مسيّرة بدون طيار، وقاذفات مضادة للدبابات، وقوارب انتحارية، وقنابل.

وقالت هايلي: "لا توجد جماعة إرهابية في الشرق الأوسط ليس لإيران بصمات عليها"، مشيرة إلى أن إيران تعمل على إشعال الحرائق في منطقة الشرق الأوسط.

وأردفت: "لا نركز فقط على برنامج إيران النووي، بل أيضا على برنامج الصواريخ". مؤكدةً أنه لا يوجد تحسن في سلوك إيران، وأن دعمها للإرهاب ما زال متواصلا.