صحيفة أميركية تنتقد ترامب بقسوة

وجهت صحيفة «يو إس توداي» الأميركية البارزة، انتقادات لاذعة للرئيس الأميركي دوناد ترامب الذي ذكرت في مقالة أنه ليس أهلاً حتى «للتنظيف» في مكتبة الرئيس السابق باراك أوباما، أو تنسيق ملابس الرئيس الأسبق جورج بوش.

والصحيفة التي تعد من الأكثر توزيعاً في البلد، نشرت المقالة بعد مهاجمة ترامب السيناتورة الديمقراطية كريستن جيليبراند في تغريدة فظة.

وتحت عنوان «هل سيكـــــف ترامب عن تعليقاته التي تزداد انحطاطاً؟»، انتقدت افتتاحية الصحيفة الرئيس لقوله إن جيليبراند كانت «تتوسله» للمساهمة في حملاته، وكان «يمكن أن تفعل أي شيء» لهذا الغرض.

وجاء في المقالة أنه «في تغريدته الأخيرة التي يشير فيها بوضوح إلى أن السيناتورة كانت مستعدة لإقامة علاقات جنسية من أجل تمويل حملتها، أظهر الرئيس ترامب أنه ليس أهلاً لمنصبه».

وأضافت الصحيفة التي يعرف عنها تجنبها استخدام مفردات قاسية في مقالاتها، أنه «لا يوجد ما يقف في وجه رئيس يمكنه دائماً أن ينحدر إلى مستوى أكثر انحطاطاً».

وأضافت أن «رئيساً استخدم كل العبارات ولم يحجم سوى عن أن يصف كريستن جيليبراند بأنها عاهرة، ليس أهلاً لتنظيف مراحيض مكتبة باراك أوباما الرئاسية أو تلميع حذاء جورج دبليو بوش».

وساقت المقالة عدداً من تجـــــاوزات ترامب بما فيها تأييده المرشح الجمهوري الخاسر في ألاباما روي مــــور، المتهم بالتحرش بقاصر، وتصريحاته الكاذبة والمضللة وسقطاته الأخلاقية ونزعته لبث الفرقة في المجتمع. ووصفت جيليبراند تغريدة ترامب بأنها «قدح وذم» علـــى خلفيـــة جنسية.