زعيم كوريا الشمالية يهدف لجعل بلاده أقوى قوة نووية في العالم

قال زعيم كوريا الشمالية كيم غونغ أون، إن هدف بلاده أن تكون "أقوى قوة نووية في العالم"، بحسب ما أوردت عنه وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقال كيم في خطاب الثلاثاء أمام العاملين المشاركين في التجربة الأخيرة لصاروخ بالستي جديد، قالت بيونغ يانغ إنه قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة، إن بلاده "سوف تتقدم منتصرة وتثب لتكون أقوى قوة نووية وعسكرية في العالم".

إلى ذلك، أعلن مسؤول أممي رفيع بعد عودته من بيونغ يانغ أن المسؤولين الكوريين الشماليين اتفقوا على ضرورة منع الحرب، لكنهم لم يقدموا أي عروض صلبة من أجل إجراء محادثات.

وقال جيفري فيلتمان رئيس الشؤون السياسية في الأمم المتحدة للصحافيين بعد إطلاعه مجلس الأمن على نتائج رحلته "لقد اتفقوا على أنه من المهم منع الحرب".

وكانت بيونغيانغ، قد أجرت في سبتمبر الماضي تجربة ناجحة على قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على الصاروخ الباليستي العابر للقارات، ما أثار تنديدا دوليا قويا وفاقم التوترات.

وأحدثت التجربة النووية السادسة التي أجرتها كوريا الشمالية زلزالا بقوة 6.3 درجة، بحسب ما أعلن المعهد الجيولوجي الأميركي.