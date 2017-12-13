موسكو تفكك خلية خططت لاعتداءات في رأس السنة

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية في منطقة موسكو، تفكيك خلية ضمت منحدرين من آسيا الوسطى، خططت لتنفيذ عمليات إرهابية في أعياد رأس السنة، وحملة الانتخابات الرئاسية الروسية.

وأعلن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، في اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب أمس، إحباط الأمن، أول من أمس، «نشاط مجموعة من دول آسيا الوسطي، كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية بمشاركة انتحاريين، في عطلة رأس السنة الجديدة، وحملة انتخاب رئيس روسيا الاتحادية».

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الجهاز الأمني، العثور على أجهزة متفجرة ذاتية الصنع، وأسلحة نارية وذخائر، وتدمير مختبر لتصنيع مواد إرهابية.

وأضاف بورتنيكوف، إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحبط 18 عملية إرهابية ضخمة في روسيا في 2017، مؤكداً القضاء على 78 إرهابياً، والقبض على 1018 آخرين.

ولفت إلى أن الجهاز كشف أيضاً في 2017 نشاط 56 خلية إرهابية، مؤكداً أن عودة المسلحين إلى روسيا بعد تحرير سوريا من الإرهابيين يمثل خطراً حقيقياً. وأوضح أنه، في 2017، مُنع أكثر من 80 شخصاً من المغادرة، بسبب تخطيطهم للانضمام والقتال إلى جانب الإرهابيين.