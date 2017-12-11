اليمين الفرنسي ينتخب لوران فوكييه رئيساً جديداً

انتخب حزب الجمهوريين اليميني الفرنسي، أمس، القيادي الطموح لوران فوكييه رئيساً له، وهو الذي كان مُني بهزيمة انتخابية أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفاز الوزير السابق (42 عاماً) في الدورة الأولى ليخلف نيكولا ساركوزي الرئيس السابق للحزب. وكان من المقرر إجراء دورتين لاختيار أحد المرشحين الثلاثة فوكييه وفلورانس بورتيلي ومايل دو كالان. لكن فوكييه فاز على منافسيه وحصد 74,64% من الأصوات في مقابل 16,11% لبورتيلي و9,25% لدو كالان. ويأتي اقتراع الأمس بينما يبدو المشهد السياسي في فرنسا مهتزاً منذ صعود ماكرون (39 عاماً) الذي حملته إلى الرئاسة حركة وسطية أسسها على عجل.

وقال فوكييه الذي يقول إنه مناصر للطبقات الوسطى: «هذا المساء يبدأ عهد جديد لليمين». ولوران فوكييه يلقى احتراماً كبيراً بين ناشطي الحزب الجمهوري بسبب مواقفه اليمينية الواضحة. لكن خصومه يرون أنه سيسعى إلى التقرب من الجبهة الوطنية، الحزب اليميني المتطرف التاريخي في فرنسا، والذي يقوم بدوره بعملية إعادة بناء. ويؤكد فوكييه أن اليمين «الحقيقي سيعود» معه، مع أن هذا اليمين ما زال مصدوماً بهزيمته من الدورة الأولى في الانتخابات الرئاسية في أبريل الماضي، التي كانت الأسوأ منذ 1958، ثم في الانتخابات التشريعية بعد أسابيع.