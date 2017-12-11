وليام قلق من التكنولوجيا

أعرب دوق كامبريدج الأمير وليام عن قلقه، وتحدث عن دقّ جرس الإنذار فيما يتعلق بتأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على الأولاد، وأشار إلى أننا قد وصلنا اليوم إلى «لحظة الحساب».

وكشف ويليام البالغ من العمر 35 عاماً عن مخاوفه حيال حقيقة عدم شعور الأهل بأنهم مهيأون للتعامل مع قضايا الإنترنت المستجدة، قائلاً إنهم «يشعرون بأنهم مضطرون لابتداع القوانين الآنية.»

وأضاف في حديثه أثناء قمة الإعلام العالمي للأطفال بأننا لا نزال حتى يومنا هذا لا ندرك تماماً مدى تأثير التكنولوجيا على البالغين فكيف بالأحرى على اليافعين.

وحذر الأمير وليام من خطورة التنمر السيبراني، واعتذر للضحايا عبر الإنترنت لأن الأمر استغرق وقتاً طويلاً قبل الوصول إلى ما وصل إليه. وسبق له أن تحدث عن مخاطر عالم الإنترنت والتنمر كاشفاً عن خطة عمل لمعالجة المسألة.

يذكر أن وليام قد أكد خلال كلمته أنه «مؤمن جداً بقوة التكنولوجيا الإيجابية، لكنه يخشى من أن الوضع قد أصبح مقلقاً.»

واستند وليام إلى إحصاءات تظهر حسب قوله «مدى التغير الدراماتيكي في المشهد فيما يتعلق بالتكنولوجيا»، علماً أن 80 بالمئة من الأولاد بين أعمار 12- 15 سنة يملكون هواتف ذكية اليوم.