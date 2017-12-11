ستانلي ينسى أن ابنه لا يزال وزيراً

عاد ستانلي جونسون، والد وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون إلى عالم الواقع من تجربة تلفزيون الواقع في غابات أستراليا، لكن لم يترك زلات لسانه حيث كان، بل اصطحبها إلى برنامج «صباح الخير يا بريطانيا» ليسأل: «هل لا يزال بوريس رئيساً للوزراء؟».

شرح ستانلي البالغ 77 عاماً غرابة تجربة العيش في الأدغال، وأجاب في ردّه على سؤال حول إذا ما تحدث مع ابنه السياسي؟ «هل لا يزال بوريس رئيساً للوزراء؟».

نسي أن ابنه وزير للخارجية، لكنه سرعان ما اعتذر عن الخطأ، مؤكداً أنه مجرد زلة لسان، وأردف زلته بالقول: «أنا آسف، وزير الخارجية! لم أحظ بمكالمة هاتفية معه، لكننا تواصلنا عبر الواتساب، وهو يشعر بالحماسة مثلي تماماً. لقد حظيت في الواقع برسائل من أولادي جميعاً».

وكان ستانلي أول من خرج من برنامج المتسابقين المشاهير في مخيم الأدغال، وقد أعرب عن حزنه لهذا الأمر كونه كان يطمح لأن ينال لقب ملك الأدغال.

وأوضح قائلا: «لقد شعرت بكثير من الحزن لأني خرجت من المسابقة، لكن الناس قالوا كلمتهم وعلينا أن نسمع».

وأكد ستانلي أنه لم يخذل بوريس ولا بلاده، مشيراً إلى أن الفوز سيكون حليف مستحقه.

وقال في هذا الصدد: «الرجل أو المرأة الأفضل سيربح. لقد كان الأمر بغاية المتعة. ودعونا لا ننسى أني كنت هناك من أجل روايتي الجديدة. ولهذا السبب ذهبت».