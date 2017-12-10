مكدونالدز ماليزيا ينفي علاقته بإسرائيل بعد دعوات مقاطعة

قال فرع شركة مكدونالدز في ماليزيا إنه"محبط" بسبب دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ردا على ما يبدو على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ودعا مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في ماليزيا التي تقطنها أغلبية مسلمة إلى مقاطعة الشركات الأمريكية المختلفة في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.

وقال أحد مستخدمي منصة تويتر دون أن ينسب ما قاله لأي مصادر أن المركز الرئيسي لمكدونالدز في الولايات المتحدة "حول أموالا إلى إسرائيل". وأعيد نشر هذه التغريدة 320 مرة كما حصلت على"إعجاب" 132 مرة . ولم يرد هذا المستخدم على طلب من رويترز للتعليق.

وقالت شركة مكدونالدز ماليزيا في بيان على منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي يوم السبت إن السلسلة لا تؤيد وليست طرفا في أي صراع سياسي أو ديني.

وقال أزمير جعفر عضو مجلس الإدارة المنتدب لامتياز مكدونالدز في ماليزيا إن "الإدعاء بأن مكدونالدز يحول أموالا لإسرائيل اتهام كاذب وهو كذبة وتلفيق وتشهير. والاتهامات التي أثارها طرف غير مسؤول في رسائل على واتساب (التابع لشركة فيسبوك)لا أساس لها من الصحة".

وأضاف أزمير أيضا إن مسلمين هم أصحاب أكبر أسهم في امتياز مكدونالدز ماليزيا.