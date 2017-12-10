واشنطن تبدأ تنفيذ حظر السفر لرعايا 6 دول

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية التنفيذ الكامل لأمر حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي يستهدف ست دول ذات أغلبية مسلمة بعد أربعة أيام من قرار للمحكمة العليا سمح بتنفيذ الأمر أثناء نظر الطعون القانونية عليه.

ويوجه أمر ترامب، الذي يدعو إلى «تعزيز قدرات التدقيق» بالسفارات والقنصليات الأميركية في الخارج، وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بتقييد دخول الأشخاص من ست دول ذات أغلبية مسلمة، وهي تشاد وإيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن، فضلاً عن أفراد من فنزويلا وكوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان أول من أمس إنه لن يتم إلغاء أي تأشيرات بموجب إجراءات التدقيق الجديدة.

وأضافت أن القيود لن تكون دائمة وقد يتم رفعها مع عمل الدول مع الحكومة الأميركية لضمان سلامة الأميركيين.

والحظر الحالي هو النسخة الثالثة من أمر أصدرته الإدارة الأميركية. وسمحت محاكم أدنى درجة بتنفيذ البنود المتعلقة بكوريا الشمالية وفنزويلا.

وقالت المحكمة العليا يوم الاثنين الماضي إنه ينبغي تعليق أوامر المحاكم الأدنى درجة، التي منعت جزئياً تنفيذ أحدث أمر بالحظر، أثناء نظر محكمتي الاستئناف في سان فرانسيسكو وفرجينيا القضايا. ويواجه الحظر طعوناً قضائية منفصلة، قالت إن الحظر الأخير، مثله في ذلك مثل النسختين السابقتين، ينطوي على تمييز ضد المسلمين في انتهاك للدستور الأميركي وإن قوانين الهجرة الأميركية لا تجيزه.

وفي سياق متصل، وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على طلب من إدارة الرئيس دونالد ترامب بوقف النشر الفوري لوثائق تتعلق بقراره بإنهاء برنامج كان يمنع ترحيل مئات الآلاف من الشبان الذين جاؤوا إلى الولايات المتحدة أطفالاً بشكل غير قانوني والذين يُطلق عليهم اسم «الحالمين».

وأوقف القضاة أمراً أصدره وليام السوب قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في سان فرانسيسكو بأن تسلم الإدارة الأميركية هذه الوثائق الداخلية بحلول 22 ديسمبر الجاري في إطار عدة دعاوى قضائية ينظر فيها تطعن في شرعية القرار الذي اتخذه ترامب في سبتمبر.

وتتهم هذه الدعاوى الإدارة بخرق الضمانات التي يستوجبها الدستور الأميركي بالإضافة إلى الشروط القانونية بإلغائها هذا البرنامج الذي أنشأه الرئيس السابق باراك أوباما.

وبموجب قرار أوباما تنتهي الحماية التي يوفرها هذا البرنامج بحلول مارس المقبل.

وسيظل قرار المحكمة سارياً حتى يقرر القضاة ما إذا كانوا سيمنعون بشكل دائم تنفيذ الأمر الذي أصدره وليام السوب.