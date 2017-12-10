روسيا: ملتزمون تماماً بمعاهدة القوات النووية

أعلنت روسيا التزامها التام بمعاهدة القوات النووية متوسطة المدى التي أبرمت مع الولايات المتحدة في فترة الحرب الباردة وتحظر صواريخ كروز متوسطة المدى وذلك بعد يوم واحد من اتهام واشنطن لموسكو بانتهاك المعاهدة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن تلك المزاعم «لا أساس لها على الإطلاق».

وكرر ريابكوف تصريحات روسية سابقة بأن موسكو ملتزمة تماماً بالمعاهدة وأنها ظلت ملتزمة بها بصرامة وأنها مستعدة لمواصلة التزامها بذلك. وأضاف في تعليقات مكتوبة نشرتها الخارجية الروسية «ولكن إذا لم يلتزم الطرف الآخر بها سنضطر، كما قال رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، إلى الرد بالمثل».

وزاد الزعم الأميركي من توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن وأشارت الخارجية الأميركية إلى عقوبات اقتصادية محتملة فيما يتصل بهذه المسألة. وفرضت واشنطن عقوبات على كيانات وأفراد روس منهم مقربون لبوتين بعدما ضمت موسكو إليها شبه جزيرة القرم، التي كانت تابعة لأوكرانيا، عام 2014 وبسبب مزاعم عن تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي. ونفى الكرملين مراراً التدخل في الانتخابات. وقال ريابكوف «محاولات ترهيبنا بالعقوبات» مثيرة للضحك. وأضاف «حان الوقت لأن يفهم الساسة والدبلوماسيون الأميركيون أن الضغط الاقتصادي والعسكري على روسيا لن يجدي نفعاً».