اعتقال مسؤول بارز في فيتنام بتهمة الفساد

أعلنت الحكومة الفيتنامية، أمس، أنه تم القبض على مسؤول فيتنامي بارز بتهمة ارتكاب مخالفات أثناء توليه رئاسة شركة النفط الفيتنامية الحكومية. قالت الجمعية الوطنية الفيتنامية في بيان لها، إنه تم طرد دينه لا ثانج الذي تم فصله من المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم في مايو الماضي، وإقالته من منصب عمدة مدينة هو شي مينه، تم طرده من البرلمان الجمعة على خلفية تورطه في أعمال الكسب غير المشروع. ويعد ثانج أبرز مسؤول فيتنامي يتم اعتقاله منذ سنوات.

وذكرت الشرطة في بيان صدر، مساء أمس، أنه تم القبض على ثانج بعد رفع حصانته البرلمانية. ويتمتع أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) بالحصانة من الملاحقة القضائية بموجب القانون الفيتنامي. كما تم تعليق عضوية ثانج بالحزب الشيوعى أمس الجمعة، وفقاً لما ذكره الحزب.