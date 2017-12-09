قناص «داعشي» خلف قضبان سجون بريطانيا

قضت محكمة بريطانية، أمس، بسجن أحد عناصر تنظيم داعش 10 أعوام، بعد إدانته في جرائم إرهابية، وفق ما أفادت وكالات الأنباء. وجاء الحكم بعدما ثبت للقضاة أن محمد عبدالله، الذي تقيم أسرته في مدينة مانشستر، زار مناطق يسيطر عليها داعش سوريا في عام 2014. وكانت شبكة «سكاي نيوز» الإنجليزية، قد حصلت على وثائق مهربة من مناطق تنظيم داعش ورد فيها اسم محمد عبدالله بصفة «قناص» في صفوف التنظيم المتطرف. وفق ما أفادت مصادر أمنية بريطانية، فإن محمد عبدالله البالغ من العمر 26 عاماً، كانت له «صلات» بسلمان العبيدي، الانتحاري الذي نفذ هجوماً بالمتفجرات في حفل موسيقي بمانشستر أواخر مايو الماضي، وأسفر عن مقتل 22 شخصاً وإصابة 50 آخرين.