14 قتيلاً من قوات حفظ السلام في الكونغو

قتل 14 جندياً من قوات حفظ السلام خلال مواجهات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في هجوم شنه متمردون مشتبه بهم على قاعدتهم في إقليم نورث كيفو، فيما أصيب 53 آخرون، وفق ما أعلن مسؤول في الأمم المتحدة رفض الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس. وقالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن أشخاصاً يشتبه بانتمائهم لميليشيا قتلوا خمسة جنود كونغوليين أيضاً. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، عن غضبه إثر الفاجعة، فيما قال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك على «تويتر»، إنه الاعتداء الأسوأ الذي يتعرض له جنود حفظ السلام في تاريخ المنظمة الحديث. بدورها، قالت مصادر عسكرية في الكونغو، إنّ جنود حفظ السلام قتلوا بأيدي متمردين أوغنديين منضوين في القوات الديمقراطية الحليفة.