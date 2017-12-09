تشريع أميركي مؤقت ينقذ الحكومة الفيدرالية

وافق الكونغرس الأميركي،على تشريع مؤقت من أجل تمويل الحكومة الفيدرالية، متفادياً بذلك موعداً نهائياً انقضى مساء أمس، في انتظار التوصل إلى اتفاق دائم بين الرئيس دونالد ترامب والنواب. وأقر مجلسا النواب والشيوخ، هذا التشريع لتمويل الحكومة الفيدرالية لمدة أسبوعين، أي حتى الثاني والعشرين من ديسمبر، وذلك بفضل حصول التشريع على دعم غالبية الجمهوريين. في غضون ذلك، انقسمت المعارضة الديمقراطية إزاء المسألة، إذ صوت أغلب الديمقراطيين ضد التشريع في مجلس النواب، فيما أيدته غالبية الديمقراطيين في مجلس الشيوخ. ويمنح التصويت وقتاً إضافياً للرئيس الأميركي والغالبية الجمهورية والمعارضة الديمقراطية، من أجل التفاوض والتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.