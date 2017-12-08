وزير الخارجية الأميركي: الوضع النهائي للقدس سيترك للتفاوض

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قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون اليوم الجمعة إن أي قرار نهائي بشأن وضع القدس سيعتمد على المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال تيلرسون "فيما يتعلق بباقي القدس.. لم يشر الرئيس "ترامب" إلى أي وضع نهائي بالنسبة للقدس. كان واضحا للغاية بأن الوضع النهائي بما في ذلك الحدود سيترك للتفاوض واتخاذ القرار بين الطرفين".

وأضاف تيلرسون الذي يزور باريس لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان إنه من غير المرجح أن تنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس هذا العام "وربما حتى ليس العام المقبل".
 

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