لندن: «بريطانيو داعش» يجب قتلهم

قال وزير الدفاع البريطاني، غيفن ويليامسن، أمس، إن البريطانيين الذين يقاتلون مع تنظيم داعش يجب أن تُحدّد مواقعهم وأن يتم قتلهم وعدم السماح لهم بالعودة للبلاد. وأضاف ويليامسن في تصريح لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «ببساطة، رأيي هو أن إرهابياً ميتاً لا يمكنه إلحاق الضرر ببريطانيا».

وشدد على ضرورة أن «نبذل كل ما بوسعنا لتدمير هذا التهديد والقضاء عليه». وتعهد ويليامسن بتتبُّع المقاتلين، الذين فروا إلى دول أخرى غير سوريا والعراق، ومنعهم من العودة إلى بريطانيا. وجاء كلام وزير الدفاع بعيد مثول رجل في العشرين من عمره أمام محكمة، بتهمة التخطيط لاغتيال رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في هجوم بقنبلة وسكين.واتهم نعيمور زكريا رحمن بالتخطيط لتفجير عبوة أمام مقر ماي في داونينغ ستريت، ثم محاولة الدخول إلى المبنى بسترة انتحارية وسكين بهدف قتلها.