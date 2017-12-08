«زيارة نادرة» لمسؤول دولي إلى كوريا الشمالية

أجرى مسؤول كبير في الأمم المتحدة محادثات مع وزير خارجية كوريا الشمالية، وذلك في زيارة نادرة رفيعة المستوى إلى بيونغيانغ.

واجتمع وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، جيفرى فيلتمان، مع وزير الخارجية، ري يونغ هو، في اليوم الثاني من أرفع زيارة للأمم المتحدة إلى كوريا الشمالية منذ عام 2010. ووصل إلى بيونغيانغ، الثلاثاء، في زيارة يتوقع أن تستمر 4 أو 5 أيام، ولم يعرف على الفور ما ناقشه الاثنان. وطبقاً لوسائل الإعلام، التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية.

فإن فيلتمان بحث مساعدات الأمم المتحدة وعملياتها في كوريا الشمالية إلى جانب «قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك» خلال اجتماع مع نائب وزير الخارجية، الأربعاء. وتأتى الزيارة التي يقوم بها فيلتمان، وهو مسؤول سابق بوزارة الخارجية الأميركية، وسط توترات شديدة في شبه الجزيرة، التي تثيرها تصريحات ومواقف قاسية من قبل بيونغيانغ وواشنطن.