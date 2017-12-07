مقتل تلميذين بإطلاق نار في نيو مكسيكو

قتل تلميذان في اطلاق نار بمدرسة في نيكو مكسيكو الخميس وتوفي الفاعل بحسب ماأفادت الشرطة، فيما تحدث الاعلام المحلي عن اصابة نحو 15 اخرين نقلا عن قوات الامن.

وقالت شرطة ولاية نيكو مكسيكو انه تم اخلاء مدرسة "ازتيك هاي سكول" التي تقع شمال هذه الولاية في جنوب الولايات المتحدة وتحديدا في منطقة قريبة من محمية لقبيلة نافاجو.

وقال زعيم القبيلة راسل بيغاي ان "اصابة ابنائنا في شكل عنيف هو امر مأسوي وخصوصا في المدارس"، مقدما تعازيه الى العائلات المعنية.

واتخذت تدابير احتياطية في كل المدارس المجاورة وتوجهت الشرطة الى المكان للتحقيق في الحادث الذي وقع في مدينة ازتيك التي يقطنها نحو سبعة الاف شخص.

وأضاف بيغاي "هذه الأحداث غير متوقعة، نبذل ما في وسعنا لحماية أقربائنا وأبنائنا وعائلاتنا".