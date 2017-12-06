عشرات الإصابات في حادث تصادم قطارين بغربي ألمانيا

أعلن مرفق الإطفاء في مدينة ميربوش الألمانية أن حادث اصطدام قطار ركاب بقطار شحن بضائع كان متوقفا بالقرب من مدينة نويس الواقعة غربي ألمانيا مساء الثلاثاء، أسفر عن إصابة 47 شخصا حتى الآن.

وقال المرفق في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، وأصيب ثلاثة أخرين بجراح متوسطة إلى خطيرة، في حين أصيب 41 شخصا بجروح طفيفة.

وجاءت الحصيلة الجديدة من مرفق الإطفاء بعد لحظات من تصريح مسؤول هناك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن عدد الجرحى يتراوح بين 5 و 10 دون وقوع إصابات خطيرة.

وقال متحدث باسم مرفق إطفاء ميربوش إن نحو 150 راكبا كانوا على متن القطار.

وقالت شركة السكك الحديد الألمانية المشغلة للقطار "دويتشه بان" إن قطارا إقليميا سريعا اصطدم بقطار شحن متوقف. وقالت المتحدثة باسم الشركة إنه ليس من الواضح سبب تواجد قطار الشحن على المسار وتوقفه.