شرطة نيويورك: قتيل و3 جرحى في حادث دهس

أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأميركية، الأحد، أن حادث دهس وقع في المدينة، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح.

وأوضحت الشرطة أنها تبحث عن السائق، الذي تسبب في حادثة الدهس، دون الكشف عن دوافع الحادث