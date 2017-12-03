شرطة نيويورك: قتيل و3 جرحى في حادث دهس

أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأميركية، الأحد، أن حادث دهس وقع في المدينة، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح.
وأوضحت الشرطة أنها تبحث عن السائق، الذي تسبب في حادثة الدهس، دون الكشف عن دوافع الحادث
أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأميركية، الأحد، أن حادث دهس وقع في المدينة، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح.
وأوضحت الشرطة أنها تبحث عن السائق، الذي تسبب في حادثة الدهس، دون الكشف عن دوافع الحادث
أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأميركية، الأحد، أن حادث دهس وقع في المدينة، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح.
اندلعت، الأحد، اشتباكات بين قوات حزب المؤتمر الشعبي وميليشيات الحوثي الإيرانية، في شارع هائل والستين في العاصمة صنعاء، فيما ارتفعت أعداد القتلى خلال الساعات الماضية.
تفحص منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) عشرات الآلاف من مذكرات إلقاء القبض على أشخاص مطلوبين التي تقدمت بها
فرضت السلطات في هندوراس، حالة الطوارئ، لوضع حد للتظاهرات التي تنظمها المعارضة في جميع أنحاء البلاد، احتجاجاً على «
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون ليس في طريقه إلى التنحي، نافياً معلومات حول تعديل وشيك.
أجلت السلطات آلاف الأشخاص أمس في سريلانكا وجنوبي الهند بسبب الإعصار الذي ارتفعت حصيلة ضحاياه إلى 31 قتيلاً حتى الآن.
انتفضت صنعاء وعدة محافظات يمنية، في وجه ميليشيات الحوثي الإيرانية، إذ سيطرت قوات حزب المؤتمر على معظم العاصمة، بعد
بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول
وصل عدد ضحايا انفجار الشاحنة المفخخة الذي ضرب العاصمة الصومالية مقديشو في 14 أكتوبر الماضي إلى 512 قتيلاً،
أطلقت الشرطة الألمانية حملة بحث واسعة عن الشخص الذي سلم أول من أمس طرداً يحوي عبوة مشبوهة إلى صيدلية تقع بالقرب من سوق لعيد
صرح مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السعودية «واس»
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، السلطات العراقية إلى تفكيك كل الفصائل المسلحة، بما ذلك مليشيات الحشد الشعبي.