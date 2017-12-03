شرطة نيويورك: قتيل و3 جرحى في حادث دهس

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أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأميركية، الأحد، أن حادث دهس وقع في المدينة، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح.

وأوضحت الشرطة أنها تبحث عن السائق، الذي تسبب في حادثة الدهس، دون الكشف عن دوافع الحادث

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