ترامب: تيلرسون باق في منصبه

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون ليس في طريقه إلى التنحي، نافياً معلومات حول تعديل وشيك.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة على «تويتر» أن «تكهنات وسائل الإعلام بأنني طردت ريكس تيلرسون أو أنه سيغادر قريبا هي أخبار كاذبة. فهو باق رغم الخلافات حول مواضيع معينة (كلمتي هي الفصل) ونحن نعمل معا بشكل جيد وأميركا تحظى بالاحترام مرة أخرى».

وكانت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت إن تيلرسون سيبقى في منصبه وزيراً للخارجية الأميركية.

ورداً على سؤال حول تقارير عن تغيير في صفوف كبار الموظفين قالت ساندرز «عندما يفقد الرئيس ثقته في أحد فإنه لا يبقى للعمل هنا».

على صعيد آخر، قال الرئيس الأميركي في أول تعليق له على إقرار مايكل فلين مستشاره السابق للأمن القومي بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي إنه "ليس هناك تواطؤ على الإطلاق" بين حملته الانتخابية وروسيا.

وأدلى ترامب بتصريحاته للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض.

ووافق فلين، في إطار إقراره بالكذب أول من أمس على التعاون مع المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في تواطؤ محتمل بين روسيا وحملة ترامب لانتخابات الرئاسة العام الماضي.