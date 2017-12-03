حملة واسعة للبحث عن مرسل طرد مشبوه في ألمانيا

أطلقت الشرطة الألمانية حملة بحث واسعة عن الشخص الذي سلم أول من أمس طرداً يحوي عبوة مشبوهة إلى صيدلية تقع بالقرب من سوق لعيد الميلاد في بوتسدام جنوب غرب برلين، بعد عام على اعتداء إرهابي استهدف تجمعاً مماثلاً في العاصمة الألمانية.

وأعلنت منطقة برانديبورغ على «تويتر» أن التحقيقات تتواصل في كل الاتجاهات، بعد إبطال مفعول القطعة التي عثر عليها من دون أن يتم توقيف أي مشتبه فيه.

وكان تسليم هذا الطرد إلى صيدلية تقع بالقرب من سوق لعيد الميلاد أثار مخاوف من احتمال حدوث اعتداء بعد الهجوم الذي استهدف العام الماضي تجمعاً مماثلاً في عملية دهس. وتابعت الشرطة، على «تويتر»، أن العناصر الأولى للتحقيق تشير إلى أنه من غير المرجح أن يكون سوق الميلاد في هذه المدينة السياحية والراقية مستهدفاً.