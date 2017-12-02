50مصاباً وانهيار 122 منزلاً بزلزال جنوب شرقي إيران

ضرب زلزال جنوب شرقي إيران، صباح أمس، ما أدى لإصابة نحو 50 شخصاً، وإثارة الذعر بعد أسابيع فقط من زلزال قوي ضرب البلاد، وأودى بحياة المئات. وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن مركز الزلزال وقع على مسافة أقل من 60 كيلو متراً فقط شمال مدينة كرمان بالمحافظة، التي تحمل الاسم نفسه وتقع جنوب شرقي البلاد. وأعلن مسؤول إدارة الأزمة في محافظة كرمان، انهيار 122 منزلاً في قرية هيجدك في المحافظة، وفق وكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية.

وقال محافظ كرمان علي رضا رزم حسيني، إن الزلزال أحدث أضراراً بالبنية الزراعية من بينها قنوات المياه. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن قوة الزلزال بلغت ست درجات، وأنه وقع على عمق عشرة كيلو مترات تحت سطح الأرض.