جورجيا تعلن مقتل مدبّر اعتداء مطار اسطنبول

أعلنت القوات الخاصة الجورجية، أمس، أن أحمد شتاييف وهو أمير حرب شيشاني يشتبه بأنه دبر تفجيرات مطار اسطنبول في 2016، قُتل خلال عملية لمكافحة الإرهاب في تبيليسي في 22 نوفمبر الماضي.

وأكدت الناطقة باسم القوات الخاصة نينو جيورجوبياني في مؤتمر صحافي، أنه تم تحديد هويته بعد إجراء تحقيق وتحاليل الحمض النووي والبصمات، بمساعدة زملائنا في الولايات المتحدة. وأحمد شتاييف من بين ثلاثة رجال مسلحين تحصنوا في مبنى في ضاحية العاصمة الجورجية وقتلوا في 22 نوفمبر خلال عملية لمكافحة الإرهاب تسببت أيضاً بمقتل شرطي وتوقيف رجل رابع.

وكانت جيورجوبياني أفادت الاثنين الماضي بأنه خلال هذه العملية التي استمرت عشرين ساعة في تبيليسي، رفض الرجال الثلاثة الاستسلام وأطلقوا النار من أسلحة رشاشة ورموا القنابل على وحدات مكافحة الإرهاب. وعرفت وسائل الإعلام التركية الشيشاني أحمد شاتاييف بأنه العقل المدبر للاعتداء الانتحاري في 28 يونيو في أحد أكبر المطارات في أوروبا ما أسفر عن مقتل 47 شخصاً.