رئيس زيمبابوي يعلن حكومة جديدة تقصي المعارضة

أعلن رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا عن تشكيل حكومته التي تضم أفراداً من الجيش ومحاربين قدامى كانوا يقفون وراء هيمنته على السلطة، ولكنها لا تضم أي شخصيات من المعارضة. ومن المتوقع أن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية في وقت لاحق، بعد إعلان التشكيل الذي صدر في وقت متأخر أول من أمس.

وسيتولى الميجور جنرال سيبوسيسو مويو، الذي أعلن استيلاء الجيش على السلطة عبر المحطات التلفزيونية والإذاعية في زيمبابوي، منصب وزير الشؤون الخارجية، في حين سيتولى قائد سلاح الجو بيرانس شيري منصب وزير الزراعة الجديد. وتم تعيين زعيم رابطة المحاربين القدامى كريستوفر موتسفانغوا وزيراً للإعلام، وتم تعيين زوجة موتسفانغوا وزيرةً إقليمية في مانيكالاند.

وأعاد منانغاغوا تفعيل الوجوه القديمة بتعيين باتريك شيناماسا في منصب وزير المالية.