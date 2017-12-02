قتيل و11 جريحاً بانفجار مصنع في اليابان

قُتل عامل على الأقل وأصيب 11 آخرون بجروح في انفجار وقع أمس في مصنع للكيميائيات وسط اليابان، في حين تلقى سكان المنطقة المجاورة أمراً بإخلاء منازلهم، وفق ما أعلنت سلطات الإغاثة. وأظهرت لقطات تلفزيونية دخاناً أسود كثيفاً متصاعداً من مصنع أراكاوا للصناعات الكيميائية الذي يصنع مواد كيميائية تُستخدم في إنتاج الورق.

وصرح تاكاهيرو سوزوكي، أحد مسؤولي الإطفاء في مدينة فوجي حيث يقع المصنع، بأنّه تم العثور على عامل في الـ64 ميتاً بعد أن كان فُقد أثره. وأوضح سوزوكي أنّ 11 عاملاً آخرين أصيبوا بجروح، ثلاثة منهم في حالة الخطر، في حين كانت حصيلة سابقة أشارت إلى إصابة عامل بجروح. والمصابون كلهم من الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 20 و60 عاماً.