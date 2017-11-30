مجرم حرب ينتحر بابتلاع السم أثناء محاكمته

عمّت الفوضى جلسة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في لاهاي أمس، عندما أقدم القائد العسكري السابق لكروات البوسنة، على تجرع السم لحظة النطق بالحكم عليه، ما اضطر المحكمة عندئذ إلى تعليق جلستها، قبل إعلان وفاته لاحقاً.

وهتف سلوبودان برالياك (72 عاماً) عند النطق بالحكم عليه 20 عاما «برالياك ليس مجرماً. أرفض حكمكم». ثم أخرج قارورة من جيبه، وابتلع محتواها أمام الكاميرات ليؤكد محاميه أنه سم. وأعلن لاحقاً أن برالياك توفي في المستشفى.

وكان برالياك ضمن ستة زعماء سياسيين وقادة عسكريين من كروات البوسنة، يمثلون أمام المحكمة. وفي عام 2013، حكم على برالياك بالسجن 20 عاماً، لإدانته بارتكاب جرائم حرب في مدينة موستار خلال النزاع الكرواتي-المسلم (1993-1994). وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها أمس للمرة الأخيرة، قبل أن تنهي أعمالها في ديسمبر، بعدما كرست أكثر من 20 عاماً لمحاكمة الذين ارتكبوا أسوأ فظائع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.