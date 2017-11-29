واشنطن وطوكيو تبحثان آلية جديدة لمعاقبة بيونغ يانغ

تبحث كل من الولايات المتحدة واليابان، وحليفتهما كوريا الجنوبية عن تدابير جديدة لردع بيونغ يناغ بعد تجربتها الصاروخية الجديدة التي استفزت جيرانها.

وسيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا الساعة الثالثة مساء (2000 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء لبحث أحدث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية.

وأجرى الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي محادثة هاتفية طارئة بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا جديدا عابرا للقارات.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن "الزعيمين اعتبرا أن الأعمال الاستفزازية للنظام الكوري الشمالي تعرّضه للخطر وتزيد من عزلته عن المجتمع الدولي".

وأضاف البيان أن "الزعيمين جددا تأكيد التزامهما بمواجهة التهديد الكوري الشمالي".

واعتبر رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت مبكر الأربعاء يشكل "عملا عنيفا لا يمكن التسامح معه".

وقال آبي للصحافيين "لن نخضع لأي عمل استفزازي. سنضاعف ضغطنا" على بيونغ يانغ، مشيرا إلى أن الصاروخ الكوري الشمالي الجديد عابر للقارات على الأرجح.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتبر أن "الخيارات الدبلوماسية" لحل أزمة البرنامج النووي لكوريا الشمالية تبقى مطروحة "حتى الآن على الطاولة".

ودعا تيلرسون المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات جديدة" تذهب أبعد من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي حتى الآن على بيونغ يانغ، ومن بين هذه الإجراءات "حظر النقل البحري للبضائع من وإلى كوريا الشمالية" بحسب تعبير وزير الخارجية الأميركي.

وادان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان عملية إطلاق الصاروخ، وحذر من أن "الوضع قد يخرج عن السيطرة إذا استكمل الشمال تطوير صواريخ بالستية يمكنها الوصول إلى قارة أخرى".

وقال "يجب ان نمنع سيناريو يمكن فيه للشمال أن يسيء تقدير الوضع وأن يهددنا بأسلحة نووية".

ويأتي اطلاق الصاروخ الجديد بعد أكثر من شهرين على آخر تجربة صاروخية لبيونغ يانغ، وإثر جولة آسيوية طويلة أجراها الرئيس الأميركي، وهدفت بحسب قوله إلى "توحيد العالم ضد التهديد الذي يمثله خطر النظام الكوري الشمالي".