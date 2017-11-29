روسيا تعلن اعتراض طائرة أميركية فوق البحر الأسود

أعلن مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية من نوع «سو-30» اعترضت طائرة استطلاع أميركية حاولت الاقتراب من الأجواء والمياه الروسية في البحر الأسود، غير أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) نفت على لسان الناطقة باسم الوزارة، ميشيل بالدانزا، في مقابلة تلفزيونية قيام الطائرة الأميركية بأي مهمة استفزازية وأنها كانت تنفذ مهمة استطلاع في الأجواء الدولية فوق مياه البحر الأسود.

وأعلن المصدر الروسي أن الدفاعات الجوية الروسية رصدت هدفاً أجنبياً في الساعة 13:00 من بعد ظهر يوم 25 نوفمبر الحالي، تبين أنه طائرة استطلاع أميركية من نوع (Poseidon) كانت تقترب بسرعة عالية من أجواء روسيا فوق المياه الدولية في البحر الأسود وتم اعتراضها من قبل مقاتلة من نوع سو-30. وأضاف أن الطائرة الأميركية غيرت مسارها مبتعدة عن الحدود الروسية بعد اعتراضها من قبل المقاتلة الروسية.