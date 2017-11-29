العثور على 57 مهاجراً باكستانياً مقيدين داخل قبو في اسطنبول

ذكرت وسائل الإعلام التركية أمس، أن الشرطة أطلقت سراح 57 مهاجراً باكستانياً كانوا مقيدين ومحتجزين من قبل مهربين أرادوا ابتزازهم مادياً مقابل نقلهم إلى أوروبا. وعثر على الباكستانيين أول من أمس، في قبو مبنى في حي أرناؤوط كي على الضفة الأوروبية لمدينة اسطنبول، حسب ما نقلت صحيفة «حرييت»، موضحة أن آثار الضرب بدت واضحة على الكثير منهم. وأوقفت الشرطة ثلاثة أشخاص باكستانيين يعتقد أنهم خدعوا المهاجرين ووعدوهم بنقلهم إلى إيطاليا أو اليونان مقابل عشرة آلاف دولار للشخص.

وأضافت الصحيفة إن المهربين بعد أن قيدوا الباكستانيين الساعين للهجرة، أجبروهم على الاتصال بذويهم والقول لهم إنهم وصلوا إلى أوروبا، والطلب منهم تحويل عشرة آلاف دولار.