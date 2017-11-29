الرئيس الكيني يؤدي اليمين الدستورية لفترة ثانية

أدى الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، اليمين، أمس، رئيساً لكينيا لفترة ولاية ثانية تستمر 5 أعوام، ما ينهي فوضى سياسية في البلاد.

وفاز كينياتا في انتخابات الإعادة الرئاسية في 26 أكتوبر، بعد أن قاطعها زعيم المعارضة رايلا أودينغا معبراً عن تشككه في نزاهتها.

اشتباك مع المعارضة

وقبل تنصيب الرئيس كينياتا، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واشتبكت مع أنصار للمعارضة والحزب الحاكم على حد سواء في نيروبي. ووقعت الكثير من الحوادث في محيط ملعب كاساراني، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على أنصار للرئيس كينياتا كانوا يحاولون الدخول إلى المدرجات المكتظة بالحضور أصلاً، وأسفرت هذه المواجهات عن سقوط عدد من الجرحى.

كما طوقت الشرطة، أرضاً في جنوب شرقي نيروبي كانت المعارضة التي قاطعت انتخابات أكتوبر، تعتزم تنظيم تجمعها فيها.

إجراءات إمنية

ونشرت قوات أمنية كبيرة في العاصمة، حيث منعت حركة السير في شوارعها الرئيسية بمناسبة حفل تنصيب الرئيس، الذي حضره رؤساء 13 دولة في الملعب، الذي يتسع لـ60 ألف شخص في شمال شرقي نيروبي.

وتؤكد المعارضة منذ أسابيع أنها لا تعترف بفوز كينياتا، ووعدت بمواصلة حملة «عصيان مدني» يشارك فيها أنصارها بدرجات متفاوتة.