«البنتاغون» يضع المواجهة مع روسيا في قائمة مهامه الرئيسية لعام 2018

نشرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تقريراً ينص على أن المواجهة الاستراتيجية مع روسيا ستكون إحدى مهامها الرئيسية لعام 2018.

ووفقا لتقرير المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية، فإن روسيا قد أحرزت تقدما في مجال التسلح خلال السنوات الأخيرة، حسبما أفادت قناة «آر تي». وجاء في النص: «إن روسيا تملك ترسانة نووية خطيرة، كما إنها طورت من أسلحتها التقليدية وغيرها بشكل كبير وزادت من قدرات قواتها البرية والبحرية والجوية الاستراتيجية. وأعدت المجال للقيام بالعمليات العسكرية غير المتكافئة وغير التقليدية». الجدير بالذكر أن سياسة وزارة الدفاع الأميركية تولي اهتماماً كبيراً لروسيا ودورها في سوريا.