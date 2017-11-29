اليابان: صاروخ كوريا الشمالية حلق في الجو لمدة 50 دقيقة

ذكرت وسائل إعلام رسمية في اليابان بأن الصاروخ الباليستي الذي أُعلنَ في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية أطلقته، ظل يحلق في الجو لمدة نحو 50 دقيقة وأنه على الأرجح سقط في المنطقة الاقتصادية في اليابان.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

وحسب بيانات صادرة في كوريا الجنوبية، فإن الصاروخ طار لمسافة نحو 960 كيلومترا وعلى ارتفاع 4500 كيلومتر، حسب ما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن مجلس الأمن القومي إلى عقد اجتماع أزمة في سول.

كانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أعلنت في وقت سابق اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا لم يتم تحديد نوعه شرقا من منطقة في شمال العاصمة بيونجيانح، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت الهيئة إن "كوريا الشمالية اطلقت صاروخا باليستيا لم يتم تحديد نوعه شرقا من محيط بيونجسونج بإقليم بيونجان الجنوبي فجر اليوم".

وذكرت يونهاب أن مسؤولين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يقومون بتحليل مسار الصاروخ.