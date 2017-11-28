كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا لم يتم تحديد نوعه شرقا من منطقة في شمال العاصمة بيونجيانح، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت الهيئة إن "كوريا الشمالية اطلقت صاروخا باليستيا لم يتم تحديد نوعه شرقا من محيط بيونجسونج بإقليم بيونجان الجنوبي فجر اليوم".

وذكرت يونهاب أن مسؤولين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يقومون بتحليل مسار الصاروخ.

يأتي إطلاق الصاروخ بعد أسبوع واحد من إعادة تصنيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكوريا الشمالية كدولة راعية للإرهاب كجزء من "حملة الضغط القصوى" لعزل بيونجيانج بسبب أنشطتها النووية.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية في أغسطس وسبتمبر حلقت فوق جزيرة هوكايدو اليابانية الشمالية قبل أن تسقط في المحيط الهادئ. وتحت قيادة زعيمها الحالي كيم جونج اون، أجرت كوريا الشمالية أيضا تجربتها النووية السادسة والأقوى في الثالث من سبتمبر، وهو ما قوبل بإدانة عالمية.