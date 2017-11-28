ترامب يدرس "توقيت وكيفية" نقل السفارة الأميركية إلى القدس

يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بجدية" موعد وكيفية نقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، حسبما قال نائبه مايك بنس، الثلاثاء.

وأدلى بنس بهذا التعليق ضمن تصريحات له في بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة، على هامش الاحتفال بالذكرى السبعين لتصويت المنظمة الذي دعا إلى إقامة دولة إسرائيل.

وكان ترامب تعهد بنقل السفارة إلى القدس، لكنه وقع في يونيو أمرا استثنائيا يبقيها في تل أبيب.

وهناك موعد نهائي جديد ينقضي في مطلع ديسمبر، يتعين عليه اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيمدد الأمر الاستثنائي، وهي خطوة لجأ إليها أسلافه لتفادي زيادة التوتر في الشرق الأوسط.