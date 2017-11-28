بدأ المتظاهرون الذين أغلقوا منذ ثلاثة أسابيع المدخل الرئيسي للعاصمة الباكستانية إسلام آباد، مغادرة موقع الاعتصام أمس، بعدما تحقق مطلبهم الرئيسي باستقالة وزير العدل. وانسحاب المتظاهرين جاء نتيجة اتفاق تم التفاوض بشأنه ليلاً بمساعدة الجيش الباكستاني، واعتبره المحللون رضوخاً من الحكومة التي يؤشر على انزعاجها غياب رد فعلها حتى الآن، وكذلك رد فعل الجيش. وأعلن زعيم المتشددين خادم حسين رضوي فك الاعتصام، وبدأ المعتصمون المغادرة بعد الظهر، ما أتاح عودة الحركة رويداً رويداً إلى محور الطرق الرئيسي على مشارف إسلام آباد.
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إنهاء إعتصامات إسلام آباد باستقالة وزير العدل
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