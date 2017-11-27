إغلاق مطار جوستي نجوراه راي الدولي

بالفيديو.. إجلاء 40 ألف شخص بعد ثوران بركان في جزيرة بالي

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:
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قالت وكالة الحد من آثار الكوارث بإندونيسيا إنه تم إجلاء 40 ألف شخص من مناطق قريبة من بركان جبل أجونج الثائر في جزيرة بالي ولكن مازالت هناك حاجة لإجلاء عشرات الآلاف بعد إعلان تحذير اليوم الاثنين من  قرب حدوث ثوران ضخم للبركان.

وقال متحدث باسم الوكالة"نطلب فعلا من الناس الموجودين في منطقة الخطر الرحيل فورا بسبب وجود احتمال حدوث ثوران أكبر". وأضاف في إفادة صحفية إنه تم إجلاء 40 ألف شخص من بين ما يتراوح بين 90 ألف شخص و100 ألف شخص تقول تقديرات إنهم يعيشون في المنطقة المحظورة الواقعة حول أجونج لمسافة تتراوح بين ثمانية وعشرة كيلومترات.

وقال "لم يتم بعد إجلاء كل السكان. هناك من (لم يتم إجلاؤهم) لأن حيوانات مزارعهم لم يتم نقلها بعد. هناك من يشعرون بأنهم آمنون". وأضاف أن قوات الأمن تحاول إقناع الناس بالمغادرة ولكن قد يتم إجلاؤهم بالقوة.

من جانبه قال ماضي مانجكو باستيكا حاكم جزيرة بالي الإندونيسية إن إغلاق مطار جوستي نجوراه راي الدولي قد يستمر أكثر من 24 ساعة بسبب ثوران بركان جبل أجونج.

وأردف قائلا للصحفيين " لا نعرف إلى متى سيظل مغلقا" مشيرا إلى المطار الواقع في بالي .

وقال"بالتأكيد أنه أغُلق 24 ساعة حتى الغد ولكن هذا لا يعني استبعاد احتمال تمديد الإغلاق".

وقال باستيكا إن ما لا يقل عن خمسة آلاف أجنبي وما يتراوح بين 15 ألف و20 ألف سائح محلي يمرون عبر المطار يوميا.

 

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