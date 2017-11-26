إيران تحذر: سنزيد مدى صواريخنا إذا شعرنا بتهديد أوروبي

حذر نائب قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أوروبا من إنها إذا هددت طهران فإن الحرس الثوري سيزيد مدى صواريخه لأكثر من ألفي كيلومتر.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن سلامي قوله "إذا كنا نبقى مدى صواريخنا عند 2000 كيلومتر فهذا ليس بسبب الافتقار للتكنولوجيا.. إننا نلتزم بمبدأ استراتيجي."

وأضاف: "حتى الآن نشعر أن أوروبا لا تمثل تهديدا ولذلك لم نزد مدى صواريخنا. ولكن إذا كانت أوروبا تريد أن تتحول إلى تهديد فسنزيد مدى صواريخنا".

وكان محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني قال الشهر الماضي إن مدى الصواريخ الإيرانية الذي يبلغ ألفي كيلومتر يمكن أن يغطي"معظم المصالح والقوات الأميركية" في المنطقة ومن ثم فإيران لا تحتاج لزيادته.

وأضاف جعفري إن مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية يقوم على أساس المدى الذي حدده الزعيم الأعلى أية الله على خامنئي قائد القوات المسلحة الإيرانية.

وتملك إيران أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط ولديها بعض الصواريخ الموجهة بدقة التي يغطى مداها إسرائيل.

واتهمت الولايات المتحدة إيران هذا الشهر بتزويد المقاتلين الحوثيين باليمن بصاروخ أُطلق على السعودية في يوليو تموز ودعت الأمم المتحدة إلى محاسبة طهران عن خرق قرارين لمجلس الأمن.

