اعتقال 79 مدرّساً في تركيا بتهمة علاقتهم مع غولن

أصدرت السلطات التركية أمس أوامر باعتقال 79 مدرساً سابقاً في إطار حملة واسعة النطاق منذ محاولة الانقلاب العام الماضي، في حين أوقفت فرق الأمن التركي 56 شخصاً للاشتباه بانتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني. وبحسب وكالة الأناضول فإن المدرسين كانوا يعملون في مدارس يشتبه في أن لها صلات بالداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وأفادت الوكالة بأن قوات الأمن تنفذ عمليات القبض على المشتبه بهم في أنقرة حيث وصل آلاف من المدرسين من جميع أنحاء البلاد لزيارة ضريح مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية الحديثة للاحتفال باليوم الوطني للمدرسين. وفي سياق متصل بالاعتقالات أوقفت قوات الأمن التركية 27 مشتبهًا بانتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني «بي كيه كيه» خلال عمليات أمنية في ولاية إزمير غربي البلاد