مفوضية الأمم المتحدة: عودة لاجئي الروهينغا تحتاج إلى حلول دائمة

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن ولاية راخين في ميانمار ليست حالياً آمنة بشكل كافٍ للسماح بعودة لاجئي الروهينغا، الذين فروا إلى بنغلادش، وذلك رداً على اتفاق العودة إلى الوطن بين الدولتين.

وقال الناطق باسم المفوضية أدريان إدواردز للصحافيين في جنيف إن «اللاجئين لا يزالون يفرون، والكثيرون يعانون من العنف والاغتصاب والضرر النفسي العميق». وأضاف أن معظم لاجئي الروهينغا البالغ عددهم 622 ألف شخص، الذين فروا منذ أواخر أغسطس الماضي، سيعودون إلى منازلهم المدمرة وسط الانقسامات الاجتماعية العميقة، مشيراً إلى أن هيئات الإغاثة تصل بالكاد إلى ولاية راخين مضيفاً أن تطبيق المعايير الدولية ضروري ونحن مستعدون للمساعدة. وتابع إدواردز أنه من المهم ألا تحدث العودة بشكل متهور ولا سابق لأوانه، من دون الموافقة المسبقة للاجئين ولا تطبيق العناصر الأساسية للحلول الدائمة.