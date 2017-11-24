انتحاري يقتل 8 في جلال آباد

أقدم انتحاري أمس، على تفجير نفسه وسط الجموع في جلال آباد، عاصمة الشرق الأفغاني، فأوقع ثمانية قتلى على الأقل، كما ذكرت مصادر متطابقة، مشيرة إلى أن هذا الهجوم يؤكد الانفلات الأمني المتزايد في أفغانستان، فقد عمد الانتحاري الذي كان راجلاً إلى تفجير عبوته، فيما كان عشرات الأشخاص يتظاهرون تضامناً مع قائد للشرطة المحلية طرد من عمله، كما قال عطالله خوغياني، الناطق باسم إقليم ننغرهار المتاخم للحدود الباكستانية.

وأوضح أن «ثمانية أشخاص هم جميعاً مدنيون، قد قتلوا للأسف». وأسفر الاعتداء أيضاً، كما ذكر، عن 15 جريحاً، بينهم أطفال. وأكد المدير الإقليمي لدائرة الصحة الحصيلة، موضحاً أن بعض الجرحى يواجهون وضعاً خطراً.