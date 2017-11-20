رصد أمواج تسونامي صغيرة بعد زلزال قرب كاليدونيا الجديدة

وقع زلزال قوي تحت البحر بلغت قوته سبع درجات على بعد 82 كيلومترا شرق جزر لويالتي التابعة لكاليدونيا الجديدة في المحيط الهادي اليوم الاثنين مما أدى إلى حدوث أمواج مد عاتية صغيرة باتجاه كاليدونيا الجديدة وفانواتو المجاورة حيث أصدرت السلطات أوامر إجلاء.

وأصدر مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادي في هاواي تحذيرا من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) للسواحل في محيط 300 كيلومتر من مركز وقوع الزلزال قائلا إن ارتفاع الأمواج يعتمد على السواحل وإن الموجة الأولى قد لا تكون الأكبر.

وقال إنه رصد أمواج مد عاتية صغيرة وتوقع أن تضرب أمواج يزيد ارتفاعها مترا عن مستوى ارتفاع المد كاليدونيا الجديدة وأن تضرب أمواج أصغر فانواتو.

ونصح المكتب الوطني لإدارة الكوارث في فانواتو الناس في الأقاليم الجنوبية بالابتعاد عن المناطق الساحلية.

وقالت وكالة الأمن المدني في كاليدونيا الجديدة إنها ما زالت تجمع معلومات ولا تخطط للإجلاء الفوري.

وقالت السلطات في استراليا ونيوزيلندا وهاواي إنه لا توجد تهديدات من وقوع موجات مد عاتية على سواحلها.

والزلزال الذي قالت تقارير أولية إن قوته 7.3 درجة هو ثاني أكبر هزة أرضية في نفس المنطقة في غضون 12 ساعة والثالثة في غضون شهر.