مدمرة أميركية تصطدم بزورق ياباني

اصطدم زورق قطر ياباني بمدمرة أميركية خلال تدريب يوم السبت، وفقا لما ذكرته البحرية الأميركية في أحدث حادث تصادم تتعرض له قطع بحرية بالأسطول السابع ومقره اليابان.

وفى خليج ساجامى، على بعد 60 كيلومترا جنوب طوكيو، فقد زورق القطر الياباني قوة الدفع وجنح نحو المدمرة الأمييكية "بنفولد" مما أدى إلى حدوث أضرار طفيفة بمدمرة الصواريخ الموجهة بما في ذلك خدوش في جانبها، وفقا لما ذكرته البحرية في بيان.

وأكدت البحرية عدم وقوع إصابات جراء الحادث.

وتعرضت أربع سفن أميركية أخرى من الاسطول السابع لحوادث تصادم في المياه الاسيوية منذ يناير الماضي من بينها حادثان سقط فيهما قتلى.

ففي أغسطس الماضي، قتل 10 بحارة عندما اصطدمت المدمرة "جون إس ماكين" بناقلة نفط قبالة سنغافورة.

وعقب الحادث، أعفت البحرية الأميركية الأميرال جوزيف أوكوين قائد الأسطول السابع من مهامه، بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة.

وفى يونيو الماضي، اصطدمت المدمرة "فيتزجيرالد" بسفينة شحن قبالة اليابان مما أدى الى مقتل سبعة بحارة أمريكيين.