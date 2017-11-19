الصين تحض بنغلادش وميانمار على حل أزمة الروهينغا

حض وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس، كلاً من بنغلادش وميانمار على حل أزمة الروهينغا عبر مفاوضات ثنائية بدلاً من مبادرة دولية. وقال وانغ يي في إفادة صحافية في السفارة الصينية في داكا «يجب على المجتمع الدولي ألا يعقد هذا الموقف». وأضاف وانغ يي في تصريحات صحافية «على الإجراءات التي سيتخذها مجلس الأمن، أن تساعد التعاون الثنائي بين بنغلادش وميانمار لحل المشكلة سلمياً».

ووصل وانغ يي إلى بنغلادش أمس، في زيارة تستغرق يومين يتجه بعدها إلى ميانمار لحضور منتدى الحوار الآسيوي-الأوروبي. بدوره، قال وزير خارجية بنغلادش أبو الحسن محمود علي لنظيره الصيني، إن بلاده تحاول حل القضية ثنائياً ودولياً لأنها لا يمكنها أن تتحمل العبء الضخم الذي يلقيه على عاتقها تدفق اللاجئين.