زعيم المعارضة الفنزويلية يفرّ إلى مدريد

وصل زعيم المعارضة الفنزويلية انطونيو ليديزما الذي يشغل منصب رئيس بلدية كراكاس، إلى مدريد أمس، آتيا من بوغوتا، بعدما فر من بلده حيث كان قيد الإقامة الجبرية منذ 2015.

ولدى نزول ليديزما (62 عاماً) من الطائرة استقبلته زوجته ميتزسي كابريليس وابنتاه ميتزي وانطوانيتا والرئيس الكولومبي السابق اندريس باسترانا.

وقال ليديزما لوسائل الإعلام التي كانت تنتظره في مطار باراخاس، إن بلاده ليست على حافة الهاوية، إنها في عمق الهاوية، وهي تتعرض للانهيار.

وأضاف أنه نجح خلال رحلته البرية، التي لم يفش سرها لأي من محبيه، في اجتياز 29 نقطة تفتيش تابعة للشرطة والجيش.

وأعلن رئيس بلدية كراكاس أنه سيقوم بجولة عالمية، ويريد أن يجسد «في المنفى أمل جميع الفنزويليين في الخروج من هذا النظام، من هذه الدكتاتورية»، متهماً حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بـ«التواطؤ مع تجار المخدرات».

يشار إلى أنه منذ أشهر، تواجه فنزويلا التي تأثرت كثيراً بتراجع أسعار النفط، ثروتها الوحيدة، أزمة عنيفة سياسية واقتصادية وإنسانية.

وقد سخر مادورو الليلة قبل الماضية من فرار ابرز معارضيه. وقال في كراكاس «اليوم هرب انطونيو ليديزما... ذهب وسط الحماية للعيش في رفاه في اسبانيا... فليحتفظوا به».

وأوقف ليديزما في فبراير الماضي ووجهت إليه تهمة التآمر على حكومة مادورو.