إنقاذ مئات المهاجرين قبالة سواحل إسبانيا

أعلنت أجهزة الإغاثة في اسبانيا أمس، إنقاذ نحو 600 مهاجر من المغرب وافريقيا جنوب الصحراء في البحر قبالة سواحل البلاد خلال يوم واحد، مشيرة إلى عمليات جارية لتحديد مكان آخرين.

وصل معظم المهاجرين إلى منطقة مورسيا (جنوب شرق)، حيث تم إنقاذ 431 شخصاً على متن 41 زورقاً من قبل وحدات البحرية والحرس المدني وخدمات الإنقاذ البحري، حسبما أعلنت هذه الهيئة الحكومية على حسابها في تويتر.

وفي بحر البوران، بين المغرب والساحل الأندلسي، تم إنقاذ 69 شخصاً على متن قاربين صباح أمس ونقلهم إلى ملقة. وفي وقت لاحق، تم إنقاذ 47 مهاجراً على الأقل في نفس المنطقة.

وجرت عمليات إنقاذ في مضيق جبل طارق، حيث ساعدت أجهزة الإغاثة في إنقاذ 48 شخصاً كانوا على متن أربعة زوارق. وقال ناطق باسم خدمات الإنقاذ البحري «نقوم بعمليات في بحر البوران» للبحث عن «زورق أو أكثر» في هذه المنطقة.

واسبانيا هي البوابة الثالثة للمهاجرين إلى أوروبا، بعد إيطاليا واليونان.

ووفقاً لتقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة في 15 نوفمبر الجاري، فإن 17687 مهاجراً وصلوا إلى اسبانيا منذ بداية العام الجاري من أصل نحو 159 ألفاً وصلوا إلى أوروبا. ولقي نحو 158 شخصاً حتفهم قبالة سواحل إسبانيا، من أصل 2،982 مهاجراً غرقوا في البحر الأبيض المتوسط.

وفي اليونان، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي وقعت في الضاحية الكبرى غرب أثينا إلى 19 قتيلاً، بعد التعرف إلى هويات ثلاث جثث جديدة، كما أعلنت السلطات.

وحتى الليلة قبل الماضية، كانت حصيلة الفيضانات 16 قتيلاً وستة مفقودين.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال مدير المركز الوطني للخدمة الصحية نيكوس بابافستاتيو إن «جثث الرجال الثلاثة التي عثر عليها، وأعمارهم 28 و58 و35 عاماً، قد تعرف إليها أقاربها... ولا نزال نبحث عن ثلاثة أشخاص على الأقل هم في عداد المفقودين».